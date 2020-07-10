Вибори в США: Маск передумав підтримувати Каньє Уеста

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, судячи з усього, більше не має наміру підтримувати репера Каньє Веста на виборах президента США.

Після оприлюднення провокаційного інтерв'ю музиканта в журналі Forbes Маск констатував, що їх погляди, м'яко кажучи, не дуже близькі, передає Mashable.

Після того, як в коментарях в Twitter Маску скинули посилання на інтерв'ю репера, він написав: "Здається, наші погляди розходяться більше, ніж я припускав", а потім видалив останній твіт про Веста зі свого профілю.

В інтерв'ю Forbes репер заявив, що збирається балотуватися не у 2024 році, як заявляв раніше, а у 2020-му. Він також оголосив, що більше не підтримує Дональда Трампа.

"Я балотувався як республіканець, якби в партії не було Трампа. Однак якщо Трамп там, я буду виступати як незалежний кандидат", - сказав Вест.

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Репер переконаний, що його перемога залежить від бога. Як ліки проти COVID-19 він також запропонував молитися і "не гнівити бога". Вакцину від коронавірусу він вважає "печаткою антихриста".

"Коли я чую, що ми позбавимося від коронавірусу за допомогою вакцини, я непокоюся. Це печатка антихриста. Вони хочуть нас чіпувати, хочуть зробити багато іншого, щоб ми не змогли увійти до брами раю. Мені прикро це говорити, але в цих людей вселився диявол", - сказав Уест.

Нагадаємо: раніше Вест, який п'ять років тому агітував за Дональда Трампа, повідомив, що більше не підтримує чинного президента.