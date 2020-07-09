Періс Хілтон іде в президенти США і бачить своїм "заступником" Ріанну
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Укрінформ
Американська модель, актриса, співачка і світська левиця Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США.
Про це вона оголосила у відеоролику, виставленому в Twitter під хештегом #ParisForPresident ("Періс в президенти").
#ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020
На відео, відповідаючи на питання про президентські перегони, Хілтон говорить: «Так, я балотуюся».
У напарниці собі світська левиця вибрала співачку Ріанну: «Вона вродлива й талановита, я думаю, з неї вийде чудовий віцепрезидент».
Хілтон також сказала, що в разі перемоги пофарбує Білий дім у рожевий колір і дозволить в ньому присутність домашніх тварин.
Як повідомлялося, раніше про намір балотуватися в президенти США оголосив чоловік іншої світської левиці, Кім Кардашьян, - репер Каньє Вест.
Фото: mir24.tv