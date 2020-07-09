Періс Хілтон іде в президенти США і бачить своїм "заступником" Ріанну

Американська модель, актриса, співачка і світська левиця Періс Хілтон балотуватиметься в президенти США.

Про це вона оголосила у відеоролику, виставленому в Twitter під хештегом #ParisForPresident ("Періс в президенти").

На відео, відповідаючи на питання про президентські перегони, Хілтон говорить: «Так, я балотуюся».

У напарниці собі світська левиця вибрала співачку Ріанну: «Вона вродлива й талановита, я думаю, з неї вийде чудовий віцепрезидент».

Хілтон також сказала, що в разі перемоги пофарбує Білий дім у рожевий колір і дозволить в ньому присутність домашніх тварин.

Як повідомлялося, раніше про намір балотуватися в президенти США оголосив чоловік іншої світської левиці, Кім Кардашьян, - репер Каньє Вест.

Фото: mir24.tv