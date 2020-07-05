Репер Каньє Вест іде у президенти США

Американcький репер Каньє Вест оголосив про намір узяти участь у президентських виборах у США.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми маємо реалізувати надії Америки, вірячи у Бога, об'єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента США", - написав Каньє Вест та позначив свій пост хештегом #2020VISION.

Репера вже підтримав у коментарях глава компанії Space X Ілон Маск, який написав: "Маєте мою цілковиту підтримку!".

Каньє Вест — американський виконавець у стилі хіп-хоп, репер, продюсер, композитор і дизайнер. Народився у 1977 році. Його неодноразово називали одним з найвидатніших артистів XXI століття. Вест є одним з найбільш високооплачуваних знаменитостей. Одружений з моделлю і зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2020 року.

Фото: Sam Hodgson, The New York Times