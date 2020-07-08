Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах президента США

Американський реп-виконавець Каньє Вест, спростував припущення, що його балотування у якості кандидата в президенти США є піар-ходом. За його словами, він націлений на перемогу.

Про це репер розповів в інтерв’ю Forbes.

"Він балотується у президенти 2020 року від нової партії - Дня народження (Birthday Party) - з підтримкою Ілона Маска та невідомого кандидата у віцепрезиденти, якого він вже обрав", - йдеться у повідомленні.

За словами репера, його кампанія — не піар: «Як і з усім, що я робив у своєму житті, я націлений на перемогу (на виборах президента — ред.)».

Також Вест, який раніше публічно підтримував Трампа, пояснив, що втратив до нього довіру. Також репер не вважає «особливим» ймовірного кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. І не бачить нічого поганого в тому, що він може перетягнути електорат афроамериканців від Байдена до себе.

Як повідомлялося, американcький репер Каньє Вест оголосив про намір взяти участь у президентських виборах у США, що мають відбутися у листопаді 2020 року.

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Каньє Вест — американський виконавець у стилі хіп-хоп, репер, продюсер, композитор та дизайнер. Народився 1977 року. Його неодноразово називали одним з найвидатніших артистів XXI століття. Вест є одним з найбільш високооплачуваних знаменитостей. Одружений з моделлю та зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.