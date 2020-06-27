CNN назвав трьох кандидаток на посаду віцепрезидента США в команді Байдена

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден уже заявив, що віцепрезидентом у його команді на виборах у листопаді має стати жінка, однак він ще не визначився, хто стане його партнеркою в перегонах.

У цьому зв'язку CNN виділив топтрійку жінок-політиків, які мають найбільше шансів офіційно увійти в президентські перегони.

"Байден уже зробив історичний крок, зобов’язавшись обрати жінку партнером в перегонах. На щастя для нього, існує цілий ряд талановитих і досвідчених жінок, які можуть законно претендувати на цю посаду. Сенатор зі штату Каліфорнія Камала Гарріс, конгресвумен від штату Флорида Вал Демінгс та колишня радниця з питань нацбезпеки (в адміністрації Обами – ред.) Сюзан Райс, скоріше за все, повинні опинитися у топчастині списку Байдена.

Таке припущення засноване на тому, що всі три жінки, які мають великий політичний досвід, можуть скласти потужну конкуренцію тандему республіканців – Дональда Трампа й Майкла Пенса. До того ж, як зазначають оглядачі, Байден має намір обрати "кольорову" (не білошкіру) жінку – з огляду на активну підтримку демократами протирасової кампанії після трагедії в Міннесоті. Сюзан Райс та Вал Демінгс є представницями афроамериканської спільноти, в той час як Камала Гарріс має індійські корені.

Для демократів важливо представити на виборах темношкірого представника, йдеться в публікації, оскільки це стане одним із головних чинників для їх перемоги на президентських виборах. Це особливо важливо, враховуючи, що приблизно дев'ять з десяти афроамериканців голосують за демократів, тому їхня активність під час голосування може стати вирішальною.