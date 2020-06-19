Президентство Байдена дасть Україні потужнішу підтримку США ніж зараз – експерт

Перемога Джо Байдена на виборах президента США цього року означатиме для України більш потужну підтримку, у тому числі у сфері оборони й безпеки, ніж вона має під час президентства Дональда Трампа.

Таке переконання висловив у четвер у Вашингтоні ексрадник міністра оборони США, старший директор Центру Байдена з питань дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Думаю, президентство Байдена було би набагато потужнішим, орієнтованим на більшу підтримку України, як було тоді, коли Джо Байден перебував на посаді віцепрезидента", - зауважив експерт під час заходів щорічного саміту Робочої групи США-Україна.

Карпентер нагадав, що Байден в адміністрації Барака Обами фактично очолював український напрям зовнішньої політики США, підтримував зусилля щодо боротьби з корупцією, надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Водночас, експерт підкреслив, що нинішній президент, Дональд Трамп, як стало відомо з мемуарів його ексрадника з питань нацбезпеки Джона Болтона, зупинив оборонну допомогу Україні на догоду своїй виборчій кампанії.

"Отже, немає сумнівів, що політика Джо Байдена (на підтримку України – ред.) буде набагато міцнішою", - підкреслив Карпентер.

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Він уточнив, що це охоплюватиме як питання верховенства права, так і "дуже-дуже потужну підтримку" України у військовій сфері, утому числі летальною зброєю та засобами безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у середу низка американських ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідав про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, ексрадник президента заявив, що той був не радий запроваджувати санкції проти Росії та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення РФ в Грузію.

Фото: АА