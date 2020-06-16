Обама проведе збір коштів для кампанії Байдена
Про це повідомляє видання Axios, яке має запрошення на захід.
"Барак Обама проведе дебютний збір коштів для свого колишнього віцепрезидента за допомогою онлайн-події наступного тижня, націленої на десятки тисяч дрібних донорів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, така ініціатива Обами, запланована на 23 червня, "знаменує собою посилення участі колишнього президента у спробі перемогти президента Трампа".
Обама просить потенційних вкладників пожертвувати "будь-яку суму, яку ви можете" для "найважливіших виборів у нашому житті", йдеться у запрошенні.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні колишній президент США Барак Обама виступив на підтримку Джо Байдена.
На думку Обами, Байден має всі якості, які потрібні для глави Білого дому.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден і Дональд Трамп.