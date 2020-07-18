У Польщі знімуть чергові обмеження у зв’язку з COVID-19

У Польщі планують зменшити соціальну дистанцію з 2 м до 1,5 м і збільшити кількість учасників у масових заходах, що обмежувалося у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це йдеться у розпорядженні Ради міністрів Польщі, яке увійде в дію з 21 липня, інформує Puls Biznesu.

Соціальну дистанцію, яка дотепер в публічних місцях становила 2 м, буде скорочено до 1,5 м за умови дотримання нинішніх санітарних обмежень – носіння масок.

Ліміт на кількість зайнятих місць на спортивних об’єктах, зокрема під час футбольних матчів на стадіонах, буде збільшено з 25% до 50%.

Планується зменшити обмеження на кількість учасників торгів, конференцій та публічних зустрічей, дозволяючи відвідування з розрахунку 2,5 кв.м площі на одну людину.

У різних спортивних змаганнях зможуть брати участь до 300 учасників, не беручи до уваги обслуговчий персонал.

Прийнято також рішення анулювати ліміти на використання відвідувачами відкритих та закритих басейнів.

У кінотеатрах та театрах буде збільшено ліміт на відвідувачів до 50% від загальної кількості.

Розпорядження набуде чинності з 21 липня, а окремі його положення – з 4 серпня.

За минулу добу у Польщі виявлено 353 нові випадки інфікування коронавірусом, 8 осіб померли. Загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 39 407, а тих, хто вилікувався, - до 29 505. Померло 1612 інфікованих.

Станом на ранок 18 липня у світі зареєстровано 14 179 714 випадків коронавірусу, зокрема 598 537 смертей і 8 448 507 одужань.

Фото: АА