Польща за пів року видворила понад 4,4 тисячі українців

За пів року з Польщі видворено 4418 громадян України, що на 55% менше, ніж за такий же період 2019 року.

Про це йдеться в інформації пресслужби Прикордонної служби Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Як повідомляється, у першому кварталі цього року адміністративні рішення про залишення території Польщі отримали 3587 українців, а у другому – 831 особа.

Повідомляється, що у першому кварталі на польсько-українському кордоні відмовлено у в’їзді до Польщі 17341 особі, що майже на 40% менше, ніж у першому півріччі минулого року.

На так званому "зеленому кордоні" поза пунктами пропуску польсько-український відрізок кордону у першому півріччі цього року спробувала перетнути 41 людина, що на 55% менше, ніж у першому кварталі 2019 року.

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Як відомо, з 15 березня функціонувала заборона на перетин польсько-українського кордону у зв'язку з коронавірусом. Згодом коронавірусні обмеження послабила як Україна, так і Польща. У червні відновлено автобусне сполучення між обома країнами, а з 1 липня - авіасполучення. Утім відвідання Польщі з туристичною метою для громадян України ще заборонено.