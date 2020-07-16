Штати розширили санкції проти

Штати розширили санкції проти "кухаря" Путіна

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти трьох фізичних осіб та п'яти організацій, чия діяльність була пов'язана з підривними зусиллями так званого "кухаря" Путіна Євгена Пригожина в Судані та інших країнах світу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, оприлюдненого в середу.

"Сьогодні OFAC вжив ряд заходів у межах санкційних зусиль проти фінансиста Євгенія Пригожина, додавши до списку обмежень суб'єкти, розташовані в Судані, Гонконзі й Таїланді, які створювали йому можливості ухилятися від попередніх санкцій США", - зазначається в повідомленні.

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Пригожин є куратором Агентства інтернет-досліджень, російської "фабрики тролів", яка потрапила у санкційні списки OFAC у 2018 році. Пригожин також вважається спонсором приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яку також підтримує міноборони Росії.

"Діяльність ПВК "Вагнер" у різних країнах, у тому числі в Україні, Сирії, Судані та Лівії, створила небезпечне середовище й підбурювала насильство проти невинних цивільних громадян", - нагадали в Мінфіні США.

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Таким чином, до списку санкцій США була внесена фірма Пригожина "М Invest", яка служить прикриттям для операцій сил ПВК "Вагнер", а також генеральний директор організації Андріц Мандель і регіональний директор "М Invest" у Судані Михайло Потепкін. Останній перед цим обіймав керівну помаду в Агентстві інтернет-досліджень.

"Хоча активність Пригожина охоплює всю земну кулю, його роль в Судані підкреслює взаємодію російських воєнізованих операцій, підтримку авторитарних режимів та експлуатацію природних ресурсів", - зауважили в Міністерстві фінансів США.

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Крім того, ОFAC запровадив обмеження проти юридичних осіб, які допомагали Пригожину обходити санкції США, введені раніше. Серед них – компанії в Судані, Гонконзі й Тайланді. Ще одна особа, яка потрапила до списку індивідуальних санкцій США – Ігор Лавренков, очолює організацію в Тайланді, пов'язану з російською "М Invest".

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