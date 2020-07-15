Трамп затвердив санкції проти Китаю за утиски автономії Гонконгу

Президент США підписав закон, який передбачає широкий спектр санкцій проти осіб, організацій та компаній, котрі сприяють Китаю в обмеженні автономії Гонконгу.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Президент підписав у вівторок, 14 липня, закон H.P 7440 "Про автономію Гонконгу", який уповноважує та вводить санкції проти іноземців, юридичних осіб та фінансових установ, що сприяють зусиллям Китаю, спрямованим на скасування автономії Гонконгу", - зазначається в документі.

Законодавчий акт, підписаний Трампом, мав широку двопартійну підтримку в Конгресі. Він передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які порушують зобов'язання офіційного Пекіна перед Гонконгом відповідно до Китайсько-Британської спільної декларації, а також Основного закону цього автономного регіону. Крім того, під обмеження потрапляють банки, які ведуть бізнес із цими суб'єктами.

Нагадаємо, спільна декларація, підписана між урядами Великої Британії та Китаю в 1984 році, мала забезпечити автономію Гонконгу (колишньої Британської колонії) до 2047 року.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".

Фото: The White House