Трамп затвердив санкції проти Китаю за утиски автономії Гонконгу

Трамп затвердив санкції проти Китаю за утиски автономії Гонконгу

Укрінформ
Президент США підписав закон, який передбачає широкий спектр санкцій проти осіб, організацій та компаній, котрі сприяють Китаю в обмеженні автономії Гонконгу.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Президент підписав у вівторок, 14 липня, закон H.P 7440 "Про автономію Гонконгу", який уповноважує та вводить санкції проти іноземців, юридичних осіб та фінансових установ, що сприяють зусиллям Китаю, спрямованим на скасування автономії Гонконгу", - зазначається в документі.

Законодавчий акт, підписаний Трампом, мав широку двопартійну підтримку в Конгресі. Він передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які порушують зобов'язання офіційного Пекіна перед Гонконгом відповідно до Китайсько-Британської спільної декларації, а також Основного закону цього автономного регіону. Крім того, під обмеження потрапляють банки, які ведуть бізнес із цими суб'єктами.

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Нагадаємо, спільна декларація, підписана між урядами Великої Британії та Китаю в 1984 році, мала забезпечити автономію Гонконгу (колишньої Британської колонії) до 2047 року.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".

Фото: The White House

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