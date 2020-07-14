На Кремль чекає міжнародна ізоляція — експерт

Через поправки до Конституції РФ, затверджені на псевдореферендумі, Кремль вводить в Основний закон ідеологічні статті, які згодом будуть криміналізовані.

Про це в ефірі програми "На самом деле: Россия" з Марією Строєвою на телеканалі "Дом" сказав науковий співробітник академічного центру імені Бориса Нємцова Олександр Морозов.

"Тобто Кремль планує внести зміни до Кримінального кодексу за порушення таких ідеологічних норм висловлювання, як наприклад, віра у Бога чи пункту про те, що статус шлюбу - це виключно союз чоловіка і жінки", - зазначив він.

Після цього, вважає експерт, на Кремль чекає міжнародна ізоляція.

"З поправки, що стосується визнання міжнародного права, з боку Росії піде певна ідеологічна стратегія. Якщо раніше Кремль, у деяких випадках з великими труднощами, через Конституційний суд, відмовлявся щось там визнавати, то тепер він отримує у руки потужний інструмент, з опорою вже на конституційну норму, і за цим стоїть подальша самоізоляція", - сказав він.

Важливим маркером у політичній площині Морозов назвав сам процес голосування за поправки до Конституції, в результаті якого Кремль отримав нову модель виборів.

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"Вона (влада РФ) каже, що надомне голосування - це дуже добре. Вони аргументуватимуть це тим, що люди адже не всі можуть прийти на дільницю - хворіють, а "ми навіть послугу надаємо населенню, тим самим, що ми його обходимо". При цьому вони отримують 10-15 млн голосів, які ніяк не контролюються. І це їм сподобалося", - зазначив експерт.

Електронне голосування, додав Морозов, російській владі "теж сподобалося".

"Але всередині такої авторитарної системи електронного голосування - це відмова від таємного голосування де-факто. У такій системі відмова від таємного голосування створює тиск на громадян. Вони не без підстави бояться, що сьогодні ти сказав їм "ні", а завтра у тебе будуть проблеми на роботі, або навіть проблеми у твоїх дітей", - підкреслив Морозов.

За словами експерта, якщо раніше були фальсифікації і російська влада побоювалася, що це буде викрито за допомогою спостерігачів, будуть проблеми, то "тепер у них модель, яка не передбачає жодного де-факто контролю".

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня у Росії й окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дасть змогу йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними в неї поправками". Поправки набрали чинності наступного дня.

Європейський Союз не визнає проведення Росією на території Криму референдуму про внесення поправок до російської Конституції.

Фото: hromadske