ЄС засуджує голосування Росії у Криму за поправки до конституції
Таку заяву 4 липня оприлюднило Представництво Європейського Союзу в Україні за погодження з головами місій країн-членів ЄС в Україні.
“Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації... Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.
Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України”, - йдеться у заяві.
Як повідомлялося, відсьогодні набули чинності зміни до Конституції РФ, якими, зокрема, передбачено “обнулення” президентських термінів Володимира Путіна. Російська влада заявила, що поправки підтримали 77,9% учасників голосування.
Водночас низка країн засудила голосування за зміни до конституції РФ, що проводилося з 25 червня по 1 липня, у тому числі й на території тимчасово окупованого Криму, а також із залученням жителів ОРДЛО, яким раніше було незаконно видані російські паспорти.