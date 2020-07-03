Путін підписав указ про "обнулення" свого президентського терміну

Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками", поправки наберуть чинності вже 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Поправки до Конституції РФ, передбачені статтею 1 Закону РФ про поправку до Конституції РФ від 14 березня 2020 р № 1-ФКЗ "Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади", набувають чинності 4 липня 2020 р.", - йдеться в тексті указу.

Федеральній службі охорони Російської Федерації доручено "забезпечити офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками на "Офіційному інтернет-порталі правової інформації".

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.