Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг

Німецький уряд запропонував ЄС ввести санкції у зв’язку з кібер-атакою на німецький парламент, у якій підозрює російських хакерів.

Про це повідомляє dpa з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівих у Бундестазі.

«Федеральний уряд запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому», - йдеться у повідомленні.

Пропозицію було внесено 3 червня, рішення ще не прийняте. У разі введення санкцій це стало би першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, схваленого в 2017 році.

Федеральний уряд виходить з того, що до хакерської атаки на Бундестаг був причетний фахівець російської військової розвідки ГРУ. Генпрокурор видав ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна 5 травня. Його вважають підозрюваним як члена групи APT28, відповідального за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року.

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Уряд ФРН подав пропозиції щодо санкцій у рамках ЄС, представивши «вичерпний пакет доказів, зібраних за результатами розслідування німецьких слідчих органів та на основі розвідувальної інформації та загальнодоступних джерел».

Як повідомлялося, найбільша в історії кібератака проти Бундестагу була скоєна у травні 2015 року. Комп'ютери в численних офісах депутатів та в офісі канцлера Ангели Меркель були заражені шпигунським програмним забезпеченням. Парламенту довелося вдосконалити захист IT-системи Бундестагу проти кібератак.

Канцлер Меркель з трибуни Бундестагу нещодавно говорила про «важкі докази» участі Росії в цій атаці.