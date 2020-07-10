Німці сказали, кого хочуть бачити канцлером

Майже дві третини громадян ФРН хотіли би бачити на посаді глави уряду після Меркель прем’єр-міністра Баварії, лідера Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби телеканалу ZDF Polibarometer, повідомляє Укрінформ.

«Пандемія коронавірусу суттєво змінила, серед іншого, бачення канцлерського потенціалу різних політиків: вигоду отримав, насамперед, прем'єр-міністр Баварії та голова ХСС Маркус Зьодер», - роблять висновок соціологи.

Якщо в березні лише 30% респондентів вважали, що цей політик підходить для посади федерального канцлера, тоді як 51% були іншої думки, то нині Зьодер має 64% підтримки та 27% проти.

Разом з тим Зьодер бажання стати канцлером не висловлював, та заявляв, що «його місце в Баварії».

Другу позицію посідає віце-канцлер, міністр фінансів, соціал-демократ Олаф Шольц (48% за і 42% – проти).

Решта політиків програють з великим відривом. Зокрема, кандидати на пост глави Християнсько-демократичного союзу (партії Ангели Меркель) і канцлера Фрідріх Мерц, Армін Лашет і Норберт Реттген отримали 31%, 19% і 14% відповідно.

Позачерговий з’їзд партії ХСС, який мав відбутися в червні, але був скасований через епідемію, пройде за планом, 4 грудня. На ньому мають обрати нового керівника ХДС та кандидата на посаду канцлера на майбутніх виборах. Це може бути як представник ХДС, так і «сестринської» партії ХСС.

Читайте також: Глава німецького МВС назвав найбільші загрози для безпеки країни

Якби вибори в Бундестаг відбулися би ближчої неділі, то, за даними Polibarometer, за блок ХДС/ХСС проголосували би 39% виборців, друге місце отримали би Зелені (20%). На третьому місці опинилася би Соціал-демократична партія, нинішній партнер по правлячій коаліції (15%), на четвертому – правопопулістська «Альтернатива для Німеччини (9%). За ними Ліві (7%) і Вільна демократична партія (5%).

Вибори в Бундестаг, який згодом обере канцлера, мають пройти наступного року.