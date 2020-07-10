Глава німецького МВС назвав найбільші загрози для безпеки країни

Правий екстремізм, расизм та антисемітизм становлять найбільшу загрозу безпеці в Німеччині, кількість злочинів, скоєних екстремістами всіх видів, зросла минулого року суттєво.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер 9 липня на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прояви правого екстремізму, расизму та антисемітизму в нашій країні продовжують зростати… Вони є найбільшою загрозою для безпеки в Німеччині", - сказав Зеегофер.

Читайте також: Меркель у Брюсселі нагадала євродепутатам про загрози фейків та популізму

За його словами, зростає також готовність екстремістів до насильства. Федеральне відомство з питань захисту конституції (контррозвідка) заявляє, що понад 22 300 правопорушень і злочинів були скоєні правими екстремістами торік, що майже на 10 відсотків більше, ніж у попередньому. У полі зору правоохоронних органів перебуває 32 080 осіб, яких вважають правими екстремістами, з них 13 тисяч вважають схильними до насильства.

Крім того, було зафіксовано понад 6400 правопорушень з боку лівих екстремістів, що на 40 відсотків більше у порівнянні з 2018 роком.

"Лівий екстремізм також все більше турбує органи безпеки", - сказав Зеехофер.

Попри те, що останні три роки в Німеччині не було скоєно терактів, влада закликає не втрачати пильності, адже «терористична загроза залишається дуже високою». Наразі німецьким органам безпеки відомі близько 650 злочинців-ісламістів.

На брифінгу також йшлося про підвищений ризик від діяльності іноземних країн, зокрема, шляхом шпіонажу, кібернападів та дезінформації тощо.

«Особливо в кризові періоди посилюються кібератаки та дезінформаційні кампанії з метою дестабілізації вільного суспільства», - йдеться у звіті.

У ньому, зокрема, згадуються Росія та Китай як держави, з яких походить найбільше кібератак.