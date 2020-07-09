Меркель у Брюсселі нагадала євродепутатам про загрози фейків та популізму

Європа має бути більш незалежною, сильною і впливовою, аби мати можливість гідно протистояти дезінформації та спробам підірвати євроспільноту зсередини.

Про це говорила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи 8 липня у Європарламенті у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Важливим є ефективний захист нашої демократії від кіберзагроз та дезінформаційних кампаній», - підкреслила вона.

Зокрема, вказала Меркель, за допомогою брехні, дезінформації та ненависті не можна подолати пандемію - демократії потрібні істина і прозорість.

При цьому канцлер ФРН закликала не бути наївними, адже у багатьох державах ЄС противники Європи тільки й чекають, аби використати кризу для своїх цілей. Зараз треба показати всім, «у чому є додана вартість співпраці в Європейському Союзі», а також показати, що повернення до націоналізму означає не більший, а менший контроль - і лише у співпраці Європа захищає і зміцнює себе.

Меркель закликала до солідарності та до допомоги країнам, які найбільше цього потребують.

У цьому контекст вона торкнулася питання відповідальності Європи в глобалізованому світі.

«Погляд на карту показує, що Європу поряд з Великою Британією та Західними Балканами оточують Росія, Білорусь, Україна, Туреччина, Сирія, Ліван, Йорданія, Ізраїль, Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир та Марокко. Ми живемо в час глобальних потрясінь, в яких силові поля зміщуються, і Європа - при всій інтеграції багатьох країн-членів в трансатлантичному союзі - має більше покладатися на власні сили», - переконана Меркель.

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ЄС, за її словами, може і мусить сам вирішувати, ким Європа хоче бути в цьому швидко мінливому світовому порядку. Важливо як ніколи, підкреслила політик, щоб Європа зберігала свою свободу та ідентичність, навіть у часи глобалізації. У цій ситуації існує потреба у сильній європейській зовнішній та безпековій політиці, підсумувала канцлер Німеччини.

Слід зауважити, що поїздка до Брюсселя стала першою подорожжю Меркель з початку пандемії та запровадження карантинних обмежень у Європі.