ЄС виділив €38 мільйонів на захист критичної інфраструктури від нападів і кібератак

Єврокомісія оголосила сьогодні про фінансування понад 38 мільйонів євро в рамках дослідницької програми Horizon 2020 для підтримки кількох інноваційних проєктів у галузі захисту критичної інфраструктури від кібернетичних та фізичних загроз.

Про це йдеться в інформації, що оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Комісії.

“Убезпечення мереж та інформаційних систем, а також підвищення кібернетичної стійкості є ключем для розбудови цифрового майбутнього Європи. Оскільки ми стикаємося із широким спектром кібернетичних загроз, ЄС здійснює конкретні заходи для захисту критичної інфраструктури, наших міст і громадян. Більше інвестицій у інноваційні технології та рішення кібернетичного захисту на рівні ЄС і країн-членів залишаються найважливішим фактором зміцнення стійкості усього Євросоюзу до кібернетичних атак», - заявив з цього приводу Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон (Thierry Breton).

Як зазначається у повідомленні, три проєкти будуть призначені для поліпшення системи упередження, виявлення та протидії кібернетичним або фізичним загрозам у мережах метро та залізниці, у наземній та орбітальній системах супутникового зв’язку, а також у системі надання електронних послуг та у службах доставки. Ще два проєкти спрямовані на захист інфраструктури міст та міських послуг, а також на захист людей на випадок інцидентів у сфері безпеки у публічних місцях.

Як очікується, згадані проєкти будуть започатковані у період з червня по жовтень 2020 року та будуть реалізовані протягом двох років.

За повідомленням, окрім технологічних інновацій, ці проєкти передбачатимуть формування «розвинутої культури кібернетичної безпеки», що, поряд із сучасними спроможностями, дадуть змогу Євросоюзу та країнам-членам ефективно протистояти потенційним кібернетичним загрозам і атакам.