Україна очікує від Німеччини до кінця року €25,5 мільйона на житло для переселенців

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук прогнозує, що передбачені Німеччиною для України 25,5 мільйона євро на придбання житла для переселенців надійдуть до кінця 2020 року.

Про це вона сказала у програмі «Насправді: Донбас» телеканалу «ДІМ».

«Цього року ми вже підійшли до підписання договору, який готувався досить довго, між Україною і Німеччиною, який передбачає 25,5 млн євро, які будуть виділені на забезпечення програми "Доступне житло" під 3% кредитування. Передбачається, що, швидше за все, ці кошти надійдуть в наше розпорядження до кінця 2020 р. Фактично ми зможемо почати їх використовувати тільки з 2021 року», - зазначила Голованчук.

За її словами, ці 25,5 млн євро, які надійдуть в програму, «це буде як реверсний фонд». «І передбачається, що кошти, які будуть виділятися в кредит, це 3% річних протягом 20 років», - пояснила заступник міністра.

Вона також поінформувала про інші програми, в рамках яких переселенці отримають житло в цьому і 2021 році.

Зокрема, за її словами, незважаючи на всі бюджетні обмеження і обмеження програм у поточному році, Мінреінтеграції вдалося відстояти програми по субвенції і компенсації за зруйноване житло. «Говорячи про субвенції, ми маємо на увазі 20 мільйонів, які направлені на програму і дозволяють покривати 30% - з боку місцевого бюджету і 70% з боку бюджету держави для того, щоб забезпечити ВПО житлом. Напевно, це буде десь до 200 осіб, може бути 170 осіб, які в цій програмі цього року зможуть отримати житло. Це програма Кабінету міністрів. Вона передбачає спільне фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів і скеровує кошти на забезпечення житла», - сказала Голованчук.

Загалом, за її словами, в Україні на сьогоднішній день існують три програми, покликані підтримати переселенців і допомогти їм у придбанні власного житла, так як саме це питання є найгострішим і найважливішим для понад 17 тисяч сімей тимчасово переміщених осіб.

«Перша програма - це субвенції, про які я вже згадала. Друга програма - це доступне житло, яка в цьому році, на жаль, не була підтримана за необмежене використання бюджетних коштів. Третя програма - це іпотека. Четверта програма, про яку я згадала також, це кошти, які надійдуть в Україну від уряду Німеччини через фонд KfW. Ці кошти будуть направлені знову-таки на 3-відсотковий кредит, який ми плануємо почати використовувати, швидше за все, з наступного року. Хоча ми максимально докладаємо зусиль, щоб якомога швидше закінчити всі формальні процедури, яких ми змушені зараз дотримуватися», - підсумувала Голованчук.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен і віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков підписали угоду, згідно з якою уряд ФРН виділяє Україні грант на загальну суму 25,5 млн євро на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Метою проєкту, який реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW), є рефінансування субсидованої державної програми надання кредитів на придбання власного житла. Залежно від фактичних обсягів кредитів за допомогою цього гранту можуть бути рефінансовані близько 1200 кредитів.