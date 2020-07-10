Італія забороняє в’їзд із 13 країн через пандемію

Італія тимчасово заборонила в’їзд на свою територію та пряме й непряме авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, які віднесла до так званої «червоної зони».

Про це повідомляється в постанові на сайті Міністерства охорони здоров’я Італії.

«У світі пандемія зараз у розпалі. Ми не можемо знехтувати жертвами, принесеними італійцями у попередні місяці, тому будемо діяти максимально обережно», - йдеться в заяві міністра охорони здоров’я країни Роберто Сперанци, який прокоментував ці обмеження.

Так, постанова забороняє в’їзд до Італії, в тому числі транзитний, людям, котрі протягом останніх 2 тижнів відвідували такі держави, як Вірменія, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панама та Домініканська Республіка.

Це включає також призупинення прямого чи непрямого авіасполучення з цими країнами.

Жодна з цих країн не входить і до «зеленого списку» ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені, в першу чергу, епідеміологічні показники, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні.

Італія в березні була найбільш вражено коронавірусом країною Європи.

Фото: ANSA/Marco Ottico