Мексика разом зі США розроблятиме вакцину від COVID-19

Мексиканські фахівці будуть співпрацювати з колегами з США для розробки вакцини від нового коронавірусу.

Про це повідомляє портал Milenio із посиланням на главу департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ Мексики Роберто Веласко.

"Дотепер ми співпрацювали з питань (надання) медичних масок і апаратів штучної вентиляції легенів, а тепер була досягнута домовленість про роботу над вакцинами та методами лікування", - заявив посадовець.

Як відомо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в середу провів у Вашингтоні переговори з американським колегою Дональдом Трампом в ході свого першого закордонного візиту в якості глави держави. Сторони обговорили вступ в силу нової торговельної угоди Канади, Мексики і США, взаємодію у боротьбі із захворюванням, що викликається новим коронавірусом, а також економічне відновлення після пандемії. Також мексиканський та американський президенти підписали спільну декларацію про дружбу та співпрацю.

Слід наголосити також, що зараз у Мексиці спостерігається стрімке зростання числа випадків заражень коронавірусом: станом на 10 липня йдеться вже про більше, ніж 282 тисячі хворих.