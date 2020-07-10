У світі зафіксували майже 12,4 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 10 липня у світі загалом підтверджені майже 12,4 мільйона заражень COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, кількість випадків COVID-19 загалом становить станом на ранок п’ятниці 12 393 692, із яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб уже встигли вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 219 999), Бразилія (1 759 103) та Індія (794 842). Остання нещодавно випередила Росію (707 301).

Як відомо, в Україні станом на 10 липня лабораторно підтверджені 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових випадків.

Фото: CTK Photo