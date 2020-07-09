Розвідка Південної Кореї спростовує інформацію про ядерний об'єкт біля Пхеньяна

Збройні сили і розвідка РК спростували повідомлення CNN про наявність невідомого раніше діючого ядерного об'єкта в населеному пункті Волло-Рі в околицях Пхеньяна.

Про це повідомляє KBS.

«Як заявило в четвер джерело в Національній службі розвідки РК, в зазначеному районі немає об'єктів, які займаються розробкою або виробництвом ядерної зброї. Той промисловий об'єкт, про який повідомляє CNN, не пов'язаний з розробками ядерної зброї», - йдеться у повідомленні.

За словами іншого джерела, існують лише підозри, що якийсь промисловий об'єкт у населеному пункті Волло-Рі якимось чином пов'язаний з виробництвом зброї, але немає ніяких доказів того, що там розробляється саме ядерна зброя. Цей об'єкт давно відомий спецслужбам РК і США, і вони уважно стежать за ним, додав співрозмовник.

Як відзначили у південнокорейському міноборони, на супутникових знімках добре видно завод з розливу питної води, розташований в населеному пункті Волло-Рі.

«Поруч з такими підприємствами немає і не може бути ядерних об'єктів», - наголосили у відомстві.

Раніше CNN повідомила, що на знімках, зроблених лабораторією Planet Labs і проаналізованих експертами Інституту міжнародних досліджень Міддлбері (США), зафіксований активний об'єкт у населеному пункті Волло-Рі поблизу Пхеньяна, який використовується для створення ядерних боєголовок.