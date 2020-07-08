Чотири кораблі протимінної групи НАТО увійшли в Чорне море

У Чорне море увійшли чотири кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2, які невдовзі, ймовірно, візьмуть участь у щорічному міжнародному навчанні Sea Breeze-2020.

Про похід групи кораблів повідомив керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко у Facebook.

"До Чорного моря увійшли кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО - SNMCMG2. Зокрема, турецький тральщик TCG Amasra (М 266), іспанський - ESPS Tambre (М 33), італійський - ITS Gaeta (5554) та флагман групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470)", - зазначив Клименко.

За даними Укрінформу, днями до групи SNMCMG2, яку очолює грецький офіцер Димитрос Кацурос, приєднаються також румунські та болгарські кораблі.

Пізніше кораблі групи, ймовірно, візьмуть участь у міжнародному навчанні Sea Breeze-2020, яке щорічно проводиться у липні.

Варто зазначити, що напередодні цьогорічного навчання Sea Breeze-2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіакрило ВМС Збройних сил України, у північно-західній акваторії Чорного моря проведено 5-денний збір-похід кораблів, катерів та суден українського флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні.

За даними пресслужби ВМС ЗСУ, навчання Sea Breeze-2020 відбудеться протягом 20-26 липня.

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Нещодавно в Одесі відбулася заключна частина з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2020: учасники відеоконференції узгодили, що через коронавірус навчання проходитиме виключно в морській фазі із залученням авіації. Участь у Sea Breeze-2020 візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО.

Торік з 1 по 12 липня на півдні України відбулись навчання Sea Breeze-2019, в якому взяли участь майже 3 тисячі військових із 19 країн. Навчання проходили у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань були спрямовані на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

Фото: twitter.com/YorukIsik/media