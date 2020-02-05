До навчань Sea Breeze в Україні вперше приєднається Японія

Сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у цьогорічних військових навчаннях «Sea Breeze — 2020».

Про це повідомили в Міноборони.

"Сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у цьогорічних військових навчаннях «Sea Breeze — 2020»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за підсумками зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка та генерального директора Департаменту систем командування, управління, зв’язку, обміну інформацією і розвідки (C4) Командування Сухопутних військ Сил самооборони Японії генерал-майора Джиро Хірое окреслені основні напрями міжнародного оборонного співробітництва між Україною та Японією.