До навчань Sea Breeze в Україні вперше приєднається Японія
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Укрінформ
Сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у цьогорічних військових навчаннях «Sea Breeze — 2020».
Про це повідомили в Міноборони.
"Сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у цьогорічних військових навчаннях «Sea Breeze — 2020»", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що за підсумками зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка та генерального директора Департаменту систем командування, управління, зв’язку, обміну інформацією і розвідки (C4) Командування Сухопутних військ Сил самооборони Японії генерал-майора Джиро Хірое окреслені основні напрями міжнародного оборонного співробітництва між Україною та Японією.