Збір-похід у Чорному морі: українські кораблі тренувалися відбити атаку

Корабельно-катерний склад ВМС ЗСУ спільно з підрозділами морської піхоти, морської та тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ протягом п'яти днів брали участь в зборі-поході з відпрацювання елементів бойової підготовки та злагодженості підрозділів різнорідних сил ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

“Протягом 5 діб, в акваторії Чорного Моря був проведений збір-похід кораблів катерів та суден національного флоту з метою відпрацювання елементів бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил та демонстрації їх присутності в Чорноморському регіоні. Окрім корабельно-катерного складу, в заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

В акваторії Чорного моря відбувся п'ятиденний збір-похід кораблів, катерів та суден ВМС ЗСУ / Фото: ВМС ЗСУ

Як зазначається, особовим складом учасників походу було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення, поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії по відбиттю нападу противника в морі та наданню допомоги судну що зазнало лиха.

Читайте також: Командувач ВМС не виключає прориву російських військ з окупованого Криму

У пресслужбі зазначили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які цього року були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління. Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.

Фото: ВМС ЗС України, Фейсбук