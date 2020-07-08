США ввели візові санкції проти керівництва Китаю через ситуацію в Тибеті
Про це йдеться в заяві Майкла Помпео, оприлюдненій Держдепартаментом США.
"Сьогодні я оголошую про введення візових обмежень для чиновників уряду КНР і Комуністичної партії Китаю, як таких, що "безпосередньо причетні до формування чи реалізації політики обмеження доступу іноземців до районів Тибету", - наголосив глава Держдепу.
Помпео підкреслив, що вільний доступ до Тибету "стає дедалі важливішим для стабільності регіону" – з огляду на порушення прав людини в Китаї, а також бездіяльність Пекіна, що призводить до деградації довкілля у верхів’ях великих річок Азії.
Нагадаємо, США послідовно критикують комуністичну владу Китаю за серйозні утиски й грубі порушення прав людини в Тибеті. При цьому у Вашингтоні висловлюють підтримку процесу сталого економічного розвитку, збереження довкілля й гуманітарних умов тибетських громад у складі КНР та за кордоном.