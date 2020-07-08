Літак з канадськими військовими не зміг приземлитися у Латвії через COVID-19
Про це повідомляє CBC News із посиланням на міністерство оборони Канади.
Зазначається, що після вильоту із канадської військової бази стало відомо про те, що люди на борту могли мати контакт з особою, інфікованою коронавірусом. “Тож було ухвалено рішення не садити літак у Латвії, а розвернути його у польоті заради уникнення ризику поширення хвороби”, - заявив речник Об’єднаного командування операцій Канади.
У міноборони уточнили, що в літаку перебували близько 70 пасажирів і членів екіпажу. Ймовірність їх інфікування низька, однак армійське керівництво вирішило не ризикувати.
“Ці члени Збройних сил перш ніж відбути за кордон пройдуть другий 14-денний період ізоляції на військовій базі “Трентон”, - наголосив речник.
У Латвії в межах операції НАТО несуть службу 540 канадських військових. Цього місяця мала відбутися ротація частини особового складу.