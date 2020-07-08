Літак з канадськими військовими не зміг приземлитися у Латвії через COVID-19

Військовий літак, що прямував з Канади до Латвії, розвернули просто у небі через можливе інфікування коронавірусом людей, які перебували на борту.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на міністерство оборони Канади.

Зазначається, що після вильоту із канадської військової бази стало відомо про те, що люди на борту могли мати контакт з особою, інфікованою коронавірусом. “Тож було ухвалено рішення не садити літак у Латвії, а розвернути його у польоті заради уникнення ризику поширення хвороби”, - заявив речник Об’єднаного командування операцій Канади.

У міноборони уточнили, що в літаку перебували близько 70 пасажирів і членів екіпажу. Ймовірність їх інфікування низька, однак армійське керівництво вирішило не ризикувати.

“Ці члени Збройних сил перш ніж відбути за кордон пройдуть другий 14-денний період ізоляції на військовій базі “Трентон”, - наголосив речник.

У Латвії в межах операції НАТО несуть службу 540 канадських військових. Цього місяця мала відбутися ротація частини особового складу.