Столиця Канади вводить обов’язковий масковий режим

До всіх закритих приміщень Оттави відтепер дозволятиметься вхід лише за умов використання маски.

Про це оголосили у Департаменті охорони здоров’я Оттави.

“Кожен власник закритого громадського простору мусить ухвалити правило, яке гарантуватиме, що жодному члену громадськості не буде дозволено зайти або залишатися у приміщенні, якщо він або вона не носитиме маску таким чином, що закриватиме ніс, рот та підборіддя”, - йдеться у розісланому усім підприємцям листі.

Зазначається, що використання маски залишатиметься не обов’язковим для певних категорій громадян, зокрема дітей та людей з ускладненим диханням.

Водночас примус до дотримання нових правил повинен відбуватися “щиросердно” й служити переважно “як засіб просвітництва населення щодо використання масок у громадських місцях”.

“Від жодної людини не повинне вимагатися підтвердження права на виняток із правил про маски”, - зауважили у департаменті.

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Власники приміщень також мають встановити дезінфектори для рук біля входу та виходу.

Додамо, що станом на вечір понеділка в Оттаві було зафіксовано лише 54 активні випадки COVID-19. Всього ж на території Канади близько 35 тисяч людей досі інфіковані новим коронавірусом.