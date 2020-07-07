Швейцарія ввела масковий режим у громадському транспорті

Мешканців Швейцарії зобов'язали носити захисні маски у громадському транспорті, аналогічний режим стосується й пасажирських авіаперевезень.

Про це інформує SWI.

"З понеділка пасажири всіх поїздів, трамваїв, автобусів, канатних підйомників та водного транспорту зобов’язані носити захисні маски", - йдеться у повідомленні.

Швейцарські міжнародні авіалінії також заявили, що зобов’язують своїх пасажирів пребувати у масках під час польотів.

Авіакомпанія до останнього часу лише рекомендувала масковий режим протягом усього польоту, втім, пасажири були зобов'язані носити маски тільки при посадці та висадці.

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Крім того, кожен, хто прибуває до Швейцарії з країн "високого ризику", мусить проходити обов'язковий карантин тривалістю десять днів. Перелік з 29 таких країн (у тому числі США та РФ) був опублікований минулого тижня, він буде постійно оновлюватися. Україну зараз віднесено до країн з меншим ризиком.

За останніми даними, у Швейцарії підтверджено 32 315 випадків COVID-19, у тому числі 1965 – летальних. 29 300 пацієнтів одужали.