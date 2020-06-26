У Швейцарії запустили додаток для відстеження контактів

Швейцарія запустила додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус на основі технології Bluetooth.

Про це повідомляє Swiss Info.

«Додаток SwissCovid, що має допомогти стримувати поширення коронавірусу на етапі виходу з карантину, став доступним на платформах Apple та Google Play з 25 червня для усіх мешканців країни, після того як парламент схвалив законодавство, яке регламентує використання додатку та захист даних», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаток SwissCovid розробили у співпраці між федеральним департаментом комп’ютерних технологій та комунікацій, командою науковців з низки країн Європи та швейцарською компанією Ubique.

У тестовому режимі він працював ще з 25 травня – серед близько 15 тисяч користувачів-добровольців у федеральній адміністрації, армії та лікарнях, аби виявити можливі проблеми. Надалі його використання також виключно добровільне.

«Додаток забезпечує максимальний захист даних та приватності, завдяки децентралізованому зберіганню інформації та технології Bluetooth, де заблоковано геолокацію», - зазначає голова відділу цифрової трансформації Федерального офісу громадського здоров’я.

Смартфони користувачів, які встановлять додаток, будуть обмінюватися анонімізованими сигналами «Ephemeral IDs» та визначати пристрої, які протягом щонайменш 15 хвилин перебували на відстані 1,5 метра та ближче один від одного.

На централізований сервер інформація передаватиметься лише у випадку, коли користувач отримав позитивний тест на коронавірус і повідомив про це систему – але теж в анонімізованій формі.

Додаток зберігатиме дані на самому смартфоні користувача не більше 14 днів – періоду, протягом якого зазвичай проявляються симптоми коронавірусу у випадку зараження.

Фото: Keystone / Jean-christophe Bott