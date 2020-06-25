Систему E-Health планують інтегрувати у додаток "Дія"

Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством цифрової трансформації працюють над інтеграцією системи E-Health в додаток "Дія".

Про це на брифінгу 25 червня сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Разом з нашим партнерами в Міністерстві цифрової трансформації ми хочемо зробити інтеграцію системи E-Health в додаток “Дія”. ... Працюємо також з медичними висновками системи Е Малятко, щоб можна було прямо в пологовому будинку зареєструвати всі документи, і щоб молодим батькам можна було тільки думати про вибір ім'я дитини і не займатися паперовими питаннями”, - зазначив заступник міністра.

Також, за словами Кучера, в планах щодо розвитку електронної системи охорони здоров’я — запровадження можливості підписувати декларації з сімейним лікарем онлайн, без обов'язкового візиту до фахівця, можливість обирати лікаря в системі на основі відгуків та рекомендацій.

Кучер наголосив, що електронна система охорони здоров'я вже має певний діючий функціонал. Зокрема, при укладанні декларації з лікарем, інформація про пацієнта з’являється в системі, сімейний лікар у межах свого функціоналу може внести інформацію про пацієнта в його медичну картку, виписати рецепт за програмою “Доступні ліки”, і пацієнт може його отримати в аптеці за допомогою смс-коду, який приходить із системи.

Також діє електронне направлення до вузьких спеціалістів.

“Працює функціонал медичних направлень, людину направляють, вона не повинна носити якісь папірці, все є в системі. По приходу до визначеного закладу людина може показати смс-код, за допомогою якого надається доступ до його медичної картки безпосередньо лікарю з цього медичного закладу”, - сказав Кучер.

Також, за його словами, в системі E-Health акумулюється статистика про пацієнтів, інфікованих коронавірусом

“Інформація про статистику прямо зараз відображається в реальному час на сайті НСЗУ. Можна зробити вибірку по областях, містах, це працює в реальному часі, і багато хто використовує цю інформацію для роботи”, - сказав Кучер.

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Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку "Дія" було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працює як за наявності інтернету, так і в офлайн режимі.