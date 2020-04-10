Microsoft розробляє програму штучного інтелекту для боротьби з коронавірусом

Microsoft інвестує $20 мільйонів для боротьби з коронавірусом у рамках програми AI for Health, мета якої — надати компаніям, некомерційним організаціям і науковцям у сфері охорони здоровʼя доступ до інструментів штучного інтелекту.

Про це йдеться у блозі компанії.

"Ми мобілізуємо нашу ініціативу AI for Health, щоб зосередитися на наданні допомоги тим, хто перебуває на передовій дослідження COVID-19. Ми зосередимо наші зусилля в п'яти конкретних сферах, де, як нам здається, дані, аналіз і навички наших дослідників зможуть мати найбільший вплив. І ми виділимо для цього $20 мільйонів", - йдеться у заяві.

Як зазначається, компанія зосередиться на таких напрямках: збір даних для забезпечення безпеки людей та інформування про економічні наслідки COVID-19; проведення досліджень для розробки вакцин, способів діагностики та лікування вірусу; складання рекомендацій з розподілу обмежених ресурсів (наприклад, місць у лікарнях та медичного обладнання); поширення точних відомостей для мінімізації дезінформації; підтримка наукових досліджень для вивчення COVID-19.

"Дані та обчислення допоможуть помʼякшити пандемію. Ми орієнтуємося на свої обчислювальні ресурси і досвід для допомоги фахівцям в галузі біомедицини, логістики, епідеміології та охорони здоровʼя", — заявив головний науковий директор Microsoft Ерік Хорвіц.

За даними сайту Worldоmeter, станом на 10 квітня у світі підтверджено більше 1,6 млн випадків коронавірусу, з них 96,9 тис. летальних, 365,7 тис. людей одужало.