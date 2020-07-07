У Польщі за добу виявили 257 випадків коронавірусу, сім - летальні

За минулу добу у Польщі виявлено 257 нових випадків зараження коронавірусом, семеро людей померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

За даними МОЗ, кількість інфікованих коронавірусом у країні становить 36 412, зокрема 1528 осіб померли.

Станом на сьогодні в Польщі одужало вже 24 238 осіб.

У лікарнях країни перебуває 1658 пацієнтів з коронавірусом, 85 327 людей - на домашньому карантині, 11780 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.

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З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня поновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також поновлено автобусне сполучення.

За даними Worldometer, у світі виявлено 11 764 563 випадки зараження коронавірусом, зокрема 541 242 летальні, одужало 6 758 611 людей.