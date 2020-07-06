У Франції оголосили склад нового уряду

Генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер оголосив склад нового кабінету міністрів Франції на чолі з прем'єр-міністром Жаном Кастексом.

Про це повідомив телеканал LCL

Як зазначається, більша частина міністрів та їхніх заступників зберегли свої портфелі. При цьому традиційно для Франції дотримано принцип гендерної рівності..

Посаду міністра внутрішніх справ отримав ексочільник міністерства бюджету Жеральд Дарманен. Свої крісла зберегли керівники таких міністерств: збройних сил - Флоранс Парлі, Європи і закордонних справ - Жан-Ів Ле Дріан, економіки - Брюно Ле Мер, освіти, молоді та спорту - Жан-Мішель Бланкер, солідарності й охорони здоров'я - Олів'є Веран. Крім того, залишилися на посадах міністр управління територіями та зв'язками з територіальними громадами Жаклін Гуро та міністр вищої освіти, науки й інновацій Фредерік Відаль.

Міністром юстиції став адвокат Джуліана Ассанжа у Франції Ерік Дюпон-Моретті. Міністром сільського господарства та продовольства призначено Жульєн Денорманді, а Амелі де Мончален - міністром трансформації та державної служби.

Читайте також: Уряд Франції пішов у відставку

Міністерство культури очолила Розлін Башло, яка неодноразово обіймала високі посади за президентів Ширака та Саркозі. Міністром праці призначена колишня очільниця міністерства транспорту Елізабет Борн, а міністром екологічного переходу - Барбара Помпілі. Міністром заморських територій став ексміністр місцевого самоврядування Себастьян Лекорн. Міністром морського господарства і транспорту (новостворене відомство) призначена Аннік Жирарден, яка в попередньому уряді опікувалася міністерством заморських територій.

Новим прес-секретарем уряду, державним секретарем прем'єр-міністра став Габріель Аттал.

Міністром-делегатом з питань взаємодії з парламентом та участі громадян призначено Марка Фесно. Елізабет Морено стала міністром-делегатом прем'єр-міністра з питань гендерної рівності, різноманітності та рівних можливостей. Франк Рістер призначений заступником міністра Європи та закордонних справ, з питань зовнішньої торгівлі. Заступником міністра екологічного переходу та житлового господарства призначено Еммануель Варгон.

Міністром-делегатом міністра екологічного переходу і транспорту призначено Жана-Батіста Джеббарі. Міністром-делегатои міністерства економіки з питань державних рахунків став Олів'є Дюсо, а з питань промисловості - Агнес Паньє-Рунаше.

Питаннями малих та середніх підприємств у міністерстві економіки опікуватиметься міністр-делегат Ален Грізе, а сферою освіти і спорту - міністр-делегат Роксана Марасіняню.

Заступником міністра збройних сил у справах ветеранів стала Женевіє Даррієссек, а глави МВС у справах громадянства - Марлен Скіаппа. Міністром-делегатом у міністерстві праці з питань інтеграції стала Бріджит Клінкер, а заступником міністра солідарності у справах автономії - Бріджит Бургуньйон.

Як повідомляв Укрінформ, попередній уряд на чолі з Едуаром Філіпом пішов у відставку в п'ятницю, 3 липня. Новим прем'єр-міністром був призначений 55-річний урядовий координатор щодо виходу країни з карантину Жан Кастекс.