Уряд Франції пішов у відставку

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп подав президенту країни Емануелю Макрону заяву про відставку уряду.

Про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу, повідомляє BFM TV.

«Пан Едуард Філіп сьогодні подав заяву про відставку уряду президенту республіки (Емануелю Макрону – ред.), яка була схвалена», - йдеться у комюніке.

В Єлисейському палаці додали, що прем’єр-міністр Франції та члени уряду запевнили, що продовжать виконувати свої обов’язки до затвердження нового уряду в країні.

Едуард Філіп перебував на посаді глави уряду Франції з 15 травня 2017 року.