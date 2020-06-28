Макрон планує поїхати до Москви, аби продовжити діалог з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує візит до РФ для продовження переговорів із президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Діалог з відновлення довіри з президентом Путіним у Форті Брегансон триває. Ми рухаємося далі, і я незабаром відвідаю Росію", – написав Макрон у Twitter 27 червня, коментуючи відеоконференцію з Путіним, що відбулася напередодні.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Серед тем для обговорення президент Франції визначив безпеку в Європі, регіональні конфлікти та зміну клімату.

Після відеоконференції з Путіним Макрон заявив, що "всі пережиті нами регіональні кризи засвідчують, як важливо перетворити європейський простір, у широкому розумінні, від Лісабона до Владивостока, на справжній простір співпраці та миру".

Говорячи про агресію Росії проти України, президент Франції висловив думку, що важливо оперативно перезапустити дорожню мапу для "завершення конфлікту".

Як повідомлялося, 26 червня президенти Франції та РФ провели переговори у режимі відеозв'язку.