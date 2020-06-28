Макрон планує поїхати до Москви, аби продовжити діалог з Путіним

Макрон планує поїхати до Москви, аби продовжити діалог з Путіним

Укрінформ
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує візит до РФ для продовження переговорів із президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Діалог з відновлення довіри з президентом Путіним у Форті Брегансон триває. Ми рухаємося далі, і я незабаром відвідаю Росію", – написав Макрон у Twitter 27 червня, коментуючи відеоконференцію з Путіним, що відбулася напередодні.

Серед тем для обговорення президент Франції визначив безпеку в Європі, регіональні конфлікти та зміну клімату.

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Після відеоконференції з Путіним Макрон заявив, що "всі пережиті нами регіональні кризи засвідчують, як важливо перетворити європейський простір, у широкому розумінні, від Лісабона до Владивостока, на справжній простір співпраці та миру".

Говорячи про агресію Росії проти України, президент Франції висловив думку, що важливо оперативно перезапустити дорожню мапу для "завершення конфлікту".

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Як повідомлялося, 26 червня президенти Франції та РФ провели переговори у режимі відеозв'язку.

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