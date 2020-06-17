"Нормандська зустріч" має відбутися у найближчі місяці – Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів нормандського формату може відбутися в найближчі місяці, але в першу чергу потрібно виконати домовленості, досягнуті на Паризькому саміті.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«В першу чергу, нам потрібно виконати все те, про що лідери домовилися в Парижі. Вважаю, Україна зробила все для того, щоб - за наявності політичної волі іншої сторони - це було виконано в короткий проміжок часу. Думаю, вже цього року, в найближчі місяці має відбутися зустріч лідерів нормандського формату », - сказав Єрмак.

Керівник ОП впевнений, що український народ найбільше хоче миру - в інтересах України і на умовах України.

Єрмак підкреслив, що цей мир передбачає припинення війни, повернення наших територій і наших людей.

«Тому, якщо нормандська зустріч відбудеться, то це має бути угода з конкретним обрисом цього миру, з конкретними термінами. Президент Зеленський - конкретна людина. Він точно не буде займатися демагогією, не робитиме з цього піар-історію. Якщо зустріч буде підтверджена, він буде домагатися на ній саме таких результатів », - підкреслив Єрмак.

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Водночас час він уточнив, що запит на зустріч лідерів зі сторони будь-кого з чотирьох учасників формату може надійти тільки після того, як можна буде сказати, що все паризькі домовленості виконані.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч глав держав Нормандське четвірки-України, Франції, Німеччини та Росії. Тоді лідери в тому числі домовилися продовжити роботу в нормандському форматі і провести наступну зустріч на вищому рівні через 4 місяці.