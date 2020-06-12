Єрмак обговорив Мінський процес із радником Макрона

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн на зустрічі в Парижі обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

«Україна робить усе можливе для повної імплементації Паризьких угод, що відкрило б можливість для проведення саміту лідерів держав Нормандської четвірки в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції та Німеччини як наших партнерів у Нормандському форматі. Сьогодні посилення нашої координації є дуже важливим», – сказав Єрмак.

Він та Еммануель Бонн обговорили підготовку майбутнього візиту Президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

Керівник Офісу Президента також докладно розповів про зусилля України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу, зокрема про перезавантаження української делегації та підвищення її статусу.

Учасники зустрічі також детально обговорили стан виконання домовленостей грудневого Паризького саміту в Нормандському форматі у контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні та погодилися з необхідністю якнайшвидшого її проведення. Сторони розглянули можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн Нормандської четвірки в найближчі тижні.

Українську делегацію, яка проводить низку зустрічей у столиці Французької Республіки, очолює віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, також до її складу входять міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір оживити "нормандський формат" і досягти миру на Донбасі, але не бачить взаємної конструктивності з боку Росії.

30 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

Лідери країн "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель - востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, де дійшли ряду домовленостей щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Фото: ОП