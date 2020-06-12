Ткаченко у Парижі зустрівся з президенткою "Версалю"

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який у складі Української делегації у п’ятницю перебуває з візитом у Парижі, провів першу зустріч з президенткою "Версалю" пані Катрін Пегар.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Версаль підтримав пропозицію першої леді додати аудіогід з українською мовою на екскурсіях”, - написав урядовець.

Сторони обговорили питання можливості організації спільних експозицій з Україною та домовились про обмін досвіду з реставраторами.

“З боку Міністерства культури та інформаційної політики — обговоримо культурну програму взаємодії", - зазначив Ткаченко.

Ткаченко також має намір провести зустрічі з президентом музею "Лувр" та керівництвом Музею сучасного мистецтва "Центр Помпіду".

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністри оборони Андрій Таран та культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у п’ятницю перебуватимуть з візитом у Парижі.

Фото: Facebook