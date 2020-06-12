Ткаченко у Парижі зустрівся з президенткою "Версалю"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Версаль підтримав пропозицію першої леді додати аудіогід з українською мовою на екскурсіях”, - написав урядовець.
Сторони обговорили питання можливості організації спільних експозицій з Україною та домовились про обмін досвіду з реставраторами.
“З боку Міністерства культури та інформаційної політики — обговоримо культурну програму взаємодії", - зазначив Ткаченко.
Ткаченко також має намір провести зустрічі з президентом музею "Лувр" та керівництвом Музею сучасного мистецтва "Центр Помпіду".
Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністри оборони Андрій Таран та культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у п’ятницю перебуватимуть з візитом у Парижі.
Фото: Facebook