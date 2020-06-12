Єрмак, Резніков, Ткаченко й Таран їдуть з робочим візитом до Парижа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністри оборони Андрій Таран та культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у п’ятницю перебуватимуть з візитом у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

“12 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, запланована зустріч Єрмака із зовнішньополітичним радником Президента Французької Республіки Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Зазначається, що делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу також ввійшли міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та радник Президента Руслан Демченко.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 11 червня, Президент Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

Раніше, 7 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір оживити "нормандський формат" і досягти миру на Донбасі, але не бачить взаємної конструктивності з боку Росії.

30 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

Лідери країн "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель - востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, де дійшли ряду домовленостей щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Фото: ОП