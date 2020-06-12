Відносини з Україною важливі для Берліна – німецький дипломат

Німеччина приділяє важливу увагу відносинам з Україною.

У цьому запевнив нещодавно призначений новий спеціальний посланник по Україні МЗС Німеччини Жан-П'єр Фрьолі під час 18-го українського сніданку у Берліні, організованого берлінським Інститутом Європейської політики у формі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що б там не говорили, для Німеччини відносини з Україною є дуже важливими", - заявив дипломат.

Він згадав промову канцлера Ангели Меркель у Фонді Аденауера 27 травня, кола вона окреслила «в дуже чітких словах» відповідальність Росії за анексію Криму і ситуацію на Донбасі, а також про очікування Берліна від Мінського процесу. Це, звернув увагу Фрьолі, було сказано в контексті зовнішньополітичних пріоритетів Німеччини під час її головування в Раді ЄС (в другому півріччі цього року).

Фрьолі зазначив активізацію тематики, пов’язаної з Мінським процесом, останніми днями в Берліні.

Утім, зауважив дипломат, в майбутньому треба приділяти більше уваги також іншим темам у двосторонньому співробітництві, зокрема, енергетиці.

«Ми повинні в майбутньому надавати цьому велику увагу. Це порядок денний на майбутнє», - вважає Фрьолі.

Він також вважає «цікавою» роботу щодо залучення інвестицій і бізнесу в Україну.

«Ми готові підтримувати це і робити все можливе для підживлення, інтенсифікації наших відносин в цій площині. Це цікавий пріоритет», - сказав представник МЗС.

Водночас він наголосив у цьому зв’язку на необхідності більше уваги надавати проблемам верховенства права та боротьби з корупцією, адже це напряму пов’язано з інтенсифікацією економічних зв’язків, оскільки непокоїть німецьких бізнесменів.

«Боротьба з корупцією – ключове, оскільки вона (корупція) нівелює досягнення у всіх сферах – від освіти та охорони здоров’я до армії", - заявив Фрьолі.

Маттіас Лютенберг, експерт відомства канцлера, своєю чергою також наголосив на тісній співпраці між країнами на різних рівнях незалежно від того, хто стоїть на чолі Української держави - Петро Порошенко чи Володимир Зеленський. Лютенберг підкреслив важливість продовження процесу реформ в Україні та запевнив у готовності Німеччини допомагати на цьому шляху.

Але, додав експерт, «готовність до реформ має виходити з українського боку, ініціатива має виходити з самої України, має бути політична воля». Він назвав «рушійною силою» в цьому українське громадянське суспільство.

На «сніданку» було представлено дослідження «Пріоритети та очікування України та Німеччини: Як зробити двосторонні відносини більш сталими», підготовленого групою аналітиків з обох сторін. Презентація цього документа в Україні планується наступного тижня.