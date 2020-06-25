Кулеба сподівається, що президенти Франції та РФ говоритимуть про зрушення у “Мінську”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що на сьогоднішній відеоконференції президентів Франції та РФ ітиметься про досягнення позитивних зрушень у Мінському процесі.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам потрібно рухатися вперед. Ми розраховуємо на конструктивну роль Франції, щоб Російська Федерація таку саму займала конструктивну позицію і так само була налаштована на рух вперед з метою припинення війни і деокупації наших територій”, - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба підкреслив, що Франція є учасницею нормандського формату, й висловив сподівання, що на відеоконференції йтиметься про те, “як досягати позитивних зрушень у Мінському процесі і як дійти до моменту, коли саміт між членами Нормандської четвірки стане можливим”.

“Під час останніх візитів українських делегацій до Берліна та Парижа ми підкреслювали налаштованість України на проведення саміту і на досягнення конструктивних домовленостей, безумовно, без перетину наших “червоних” ліній в Мінському процесі, в ТКГ, щоб такий саміт став можливим”, - додав міністр.

Як повідомлялося, Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю планує провести відеоконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним.