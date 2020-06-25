Кулеба анонсує зустріч співголів українсько-угорської комісії щодо нацменшин

Співголови українсько-угорської комісії з питань нацменшин найближчим часом мають провести зустріч.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зустріч комісії з питань національних меншин. Сьогодні ми домовилися, що комісія ця зустрінеться на рівні співголів найближчим часом”, - сказав Кулеба.

За його словами, співголови комісії мають провести “дуже ретельний огляд” ситуації щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин, і підготують “важливі рішення для нашого руху вперед і усунення непорозумінь”.

Міністр поінформував, що вони з угорським колегою узгодили подальші кроки для проведення засідання робочої групи з питань освіти.

Кулеба нагадав, що сьогоднішнє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, а також зустріч комісії з питань нацменшин та групи щодо освіти є необхідними кроками для підготовки можливого майбутнього візиту Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 червня відбулося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Раніше, 29 травня, Кулеба відвідав з робочим візитом Угорщину, де зустрічався з Сійярто.