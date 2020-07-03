Новий прем'єр Франції вступив на посаду

У дворі резиденції прем'єра зібралися всі співробітники апарату французького кабінету міністрів, багато з яких були у медичних масках. Зустрічати нового прем'єра на сходах палацу вийшов його попередник.

Дотримуючись санітарних правил, встановлених з початком пандемії, новий і колишній прем'єри утрималися від рукостискань і пройшли до робочого кабінету для наради тет-а-тет, яка тривала більше 30 хвилин.

Як повідомлялося, 3 липня Едуар Філіп подав у відставку з поста глави уряду. Раніше він був обраний мером Гавра - у другому турі за нього віддали голоси 58,8% виборців.

Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єром Жана Кастекса, який займав пост заступника голови президентської адміністрації. У Франції глава держави не мусить заручатися підтримкою парламенту для призначення прем'єра.