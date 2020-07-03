У Франції призначили нового прем’єра
Укрінформ
Новим прем'єр-міністром Франції став Жан Кастекс.
Про це повідомляє Єлисейський палац.
«Президент Республіки призначив пана Жана Кастекса на посаду прем’єр-міністра і доручив йому сформувати уряд» , - йдеться у пресрелізі.
Як зазначає BFM TV, до цього 55-річний Кастекс працював на посаді заступника керівника адміністрації президента.
Жан Кастекс керував процесом виведення Франції з карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку уряду на чолі з Едуаром Філіппом.
фото: lci.fr