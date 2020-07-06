Британія вперше ввела санкції окремо від ЄС, у списку - 25 росіян
Про це повідомляє сайт уряду Британії.
"Проти сорока дев'яти осіб та організацій, залучених до деяких найвідоміших порушень прав людини протягом останніх років, було запроваджено санкції в рамках рішення, прийнятого сьогодні урядом Великої Британії", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.
Вперше Велика Британія запровадила санкції проти людей чи юридичних осіб за порушення прав людини самостійно, що дозволить уряду Британії самостійно працювати щодо санкцій з союзниками, зокрема США, Канадою, Австралією та ЄС.
Санкції запровадили проти 25 росіян, причетних до смерті адвоката Сергія Магнітського, який розкрив широко розповсюджену корупцію в Росії, зокрема злочини групи російських податкових та поліцейських чиновників.
Також під санкції потрапили:
- 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі;
- двоє високопоставлених генералів М'янми, причетних до насильства проти Рохінджа та інших етнічних меншин;
- 2 організації, причетні до примусової праці, тортур та вбивств в Північній Кореї.