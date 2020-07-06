Британія вперше ввела санкції окремо від ЄС, у списку - 25 росіян

Уряд Великої Британії вперше окремо від ЄС запровадив санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі. Під британські санкції потрапили 25 громадян РФ.

Про це повідомляє сайт уряду Британії.

"Проти сорока дев'яти осіб та організацій, залучених до деяких найвідоміших порушень прав людини протягом останніх років, було запроваджено санкції в рамках рішення, прийнятого сьогодні урядом Великої Британії", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Вперше Велика Британія запровадила санкції проти людей чи юридичних осіб за порушення прав людини самостійно, що дозволить уряду Британії самостійно працювати щодо санкцій з союзниками, зокрема США, Канадою, Австралією та ЄС.

Санкції запровадили проти 25 росіян, причетних до смерті адвоката Сергія Магнітського, який розкрив широко розповсюджену корупцію в Росії, зокрема злочини групи російських податкових та поліцейських чиновників.

Також під санкції потрапили: