МОЗ Польщі: після виборів у країні немає сплеску COVID-19

Перший тур президентських виборів у Польщі не приніс сплеску інфікування коронавірусом.

Про це під час брифінгу для ЗМІ заявив речник міністерства охорони здоров'я Польщі Войцєх Андрусевич.

"На сьогодні ситуація під контролем: рівень захворюваності в Польщі знижується. Ми не спостерігаємо зросту захворювань після першого туру виборів", - зазначив Андрусевич.

Він додав, що поведінка поляків під час виборів була "дуже відповідальноюм.

Польські ЗМІ інформують про поодинокі інфікування коронавірусом членів виборчих комісій. Наприклад, у члена однієї з дільничних комісій у Мазовецькому воєводстві на сході Польщі виявлено інфікування коронавірусом. Відтак інші дев’ять членів комісії очікують на результати тестів та COVID-19.

За минулу добу у Польщі виявлено 205 нових випадків інфікування коронавірусом, 4 особи померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 36 155, а тих, хто вилікувався, до 23 966.