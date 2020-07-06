У Польщі за добу виявили ще 205 випадків коронавірусу, четверо померли

За минулу добу у Польщі виявлено 205 нових випадків інфікування коронавірусом, 4 особи померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 36 155, а тих, хто вилікувався, до 23 966 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 36 155; 1521 особа померла”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 205 нових випадків інфікування, померло 4 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 23 966 осіб.

У лікарнях країни перебуває 173 190 пацієнтів з коронавірусом, 83 767 людей - на домашньому карантині, 12 118 осіб під епідеміологічним наглядом.

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На цей час у Польщі проведено понад 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 16 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.