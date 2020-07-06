У Польщі за добу виявили ще 205 випадків коронавірусу, четверо померли
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість інфікованих коронавірусом – 36 155; 1521 особа померла”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 205 нових випадків інфікування, померло 4 хворих.
Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 23 966 осіб.
У лікарнях країни перебуває 173 190 пацієнтів з коронавірусом, 83 767 людей - на домашньому карантині, 12 118 осіб під епідеміологічним наглядом.
На цей час у Польщі проведено понад 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 16 тисяч.
Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.
З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.